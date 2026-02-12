ظهرت بمحتوى +18.. تردد قناة الشرق للكبار فقط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:29 مساءً - شهد عدد من متابعي القمر الصناعي نايل سات مؤخرًا ظهور قناة باسم الشرق تقدم محتوى غير أخلاقي ومخالف للقيم المجتمعية حيث شملت برامجها إعلانات وخدمات موجهة للبالغين فقط ما أثار استياء واسع بين الأسر والمشاهدين.

وتعد هذه الظاهرة متكررة حيث سبق ظهور قنوات مشابهة اعتمدت أسلوب بث محتوى مخل تحت أسماء عامة أو بتغيير الترددات بشكل مفاجئ ما يجعل الوعي والمراقبة العائلية ضرورة للحماية من هذا النوع من البث.

تردد قناة الشرق للكبار فقط

قناة الشرق للكبار فقط ظهرت على أكثر من تردد على نايل سات ويمكن توضيح بيانات التردد الأول كالتالي:

تردد قناة الشرق: 12360.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD

تردد قناة الشرق +18

فيما يلي بيانات التردد الثاني التي ظهرت به قناة الشرق للكبار فقط:

تردد قناة الشرق: 11277

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

الجودة:SD.

طريقة تثبيت قناة الشرق على الرسيفر

لراغبي معرفة كيفية ضبط القناة على أجهزة الاستقبال يمكن اتباع الخطوات التالية بدقة:

اضغط على زر Menu في جهاز التحكم.

اختر قسم التركيب أو Installation.

انتقل إلى خيار البحث اليدوي Manual Scan.

حدد القمر الصناعي نايل سات.

أدخل بيانات التردد، الاستقطاب، ومعدل الترميز حسب ما سبق.

تحقق من جودة الإشارة ثم اضغط على بحث أو Scan للبدء.

بعد انتهاء البحث احفظ القناة بالضغط على Save لتظهر ضمن قائمة القنوات.

تنويه مهم

القناة تعرض محتوى غير مناسب للمشاهدة العائلية وينصح بعدم مشاهدتها خاصة للأطفال والمراهقين مع تفعيل خاصية الرقابة الأبوية على الرسيفر للحماية من أي محتوى غير أخلاقي.