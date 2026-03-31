رسمياً.. شركة تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراتي ”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 08:15 مساءً - أعلنت منذ قليل شركة "تذكرتي" فتح باب الحجز لتذاكر الجولة الأولى من مرحلة "مجموعة التتويج" في الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق بمواجهات نارية تجمع أندية المربع الذهبي والطامحين في حسم لقب البطولة لهذا الموسم 2025 -2026 بنظامها الجديد.

الزمالك و المصري قمة جماهيرية تاريخية في الدوري الممتاز

تتوجه الأنظار صوب ستاد الجيش ببرج العرب يوم الأحد الموافق 5 أبريل، لمتابعة القمة الجماهيرية التي تجمع نادي الزمالك بفريق المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يدخل الفارس الأبيض اللقاء بحثاً عن تعزيز صدارته لجدول الترتيب، بينما يطمح الفريق البورسعيدي في استغلال الدفعة الجماهيرية لعرقلة المتصدر وحصد نقاط غالية في صراع المنافسة.

موعد مباراة الأهلي و سيراميكا في الدوري المصري الممتاز

وفي سهرة كروية مرتقبة يوم الثلاثاء 7 أبريل، يستضيف ستاد المقاولون العرب مواجهة من العيار الثقيل تجمع النادي الأهلي، صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة، مع فريق سيراميكا كليوباترا الذي يلاحقه في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، في لقاء "كسر العظم" الذي قد يغير ملامح الترتيب في المربع الذهبي، وتنطلق الصافرة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وفي نفس اليوم، يشهد ستاد برج العرب مواجهة أخرى تجمع بين سموحة وإنبي في تمام الساعة الخامسة مساءً، حيث يسعى كلا الفريقين لبداية قوية في هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة، لضمان مركز متقدم في جدول الترتيب النهائي لمجموعة التتويج.