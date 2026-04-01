ضربة قوية.. إصابة نجم النصر وغيابه ضد النجمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 04:22 مساءً - تلقى النصر ضربة قوية قبل مواجهته المقبلة أمام النجمة ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، بعدما تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العالمي عن المواجهة المقبلة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، علي ملعب الأول بارك معقل فريق النصر السعودي

ويدخل العالمي اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة، متقدمًا على الهلال، ما يزيد من أهمية حصد النقاط الثلاث في ظل احتدام المنافسة واقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

تأكد غياب المدافع إينييغو مارتينيز عن مباراة النصر ضد النجمة

ويأتي هذا الغياب بسبب عدم تعافي اللاعب بشكل كامل من الإصابة العضلية التي يعاني منها، حيث لا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، ما جعله خارج حسابات المباراة لعدم جاهزيته البدنية.

ويمثل غياب مارتينيز يمثل تحديًا للجهاز الفني، خاصة في ظل أهمية اللقاء، إذ يسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته لجدول الترتيب ومواصلة الابتعاد عن أقرب ملاحقيه.

انفراجة هجومية في تشكيل النصر

تلقى الفريق دفعة معنوية إيجابية مع تأكد جاهزية الثنائي الهجومي كريستيانو رونالدو وساديو ماني، وهو ما يمنح المدرب حلولًا قوية في الخط الأمامي لتعويض النقص الدفاعي.