ماركا ترفض العنصرية ضد مصر.. هذا ما فعله...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 04:22 مساءً - صوبت صحيفة "ماركا" الإسبانية اقلامها نحو الأحداث المؤسفة التي رافقت مواجهة مصر وإسبانيا الودية، حيث تحولت المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي من احتفالية كروية استعداداً لكأس العالم إلى مسرح لهتافات عنصرية مسيئة، ورصدت الصحيفة انتشار هتافات معادية للإسلام بين قطاع من الجماهير في المدرجات، وهو ما ألقى بظلاله القاتمة على المردود الفني القوي الذي قدمه المنتخبان طوال شوطي اللقاء.

غضب لامين يامال لاعب برشلونة ورد فعل صارم

تسببت تلك الإساءات في إثارة غضب نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال، الذي ظهرت عليه علامات الاستياء الواضح ليغادر أرض الملعب دون توجيه التحية المعتادة للجمهور في تصرف يعكس رفضه القاطع لتلك السلوكيات، وأكدت التقارير أن يامال امتنع بشكل غير معتاد عن نشر أي صور أو تفاصيل تتعلق بالمباراة عبر حساباته الرسمية، في خطوة فسرها المتابعون كاحتجاج صامت على الهتافات التي طالت معتقداته الدينية.

إدانات رسمية من الاتحاد الملكي الإسباني والمدرب

توالت ردود الفعل الرسمية المنددة بالواقعة، حيث أصدر الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بياناً عبر منصة إكس أدان فيه العنصرية وأي شكل من أشكال العنف في الملاعب، كما انضم مدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي إلى حملة الانتقادات معبراً عن استيائه مما حدث، فيما وصف رئيس الاتحاد الإسباني رافائيل لوزان الواقعة بالحادث الفردي الذي يجب احتواؤه فوراً لضمان عدم تكراره في المستقبل حفاظاً على صورة الكرة الإسبانية.

تحرك سياسي وتضامن رياضي مع منتخب مصر

لم تتوقف أصداء الواقعة عند الجانب الرياضي فقط، بل امتدت لتشمل تصريحات سياسية حيث أعرب وزير الرياضة الكتالوني بيرني ألفاريز عن صدمته واستيائه الشديد من تلك الهتافات التي استهدفت الهوية الدينية، وشددت الأوساط الرياضية على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتسببين في هذه التجاوزات، خاصة وأن الهتافات استمرت حتى الشوط الثاني من المباراة، مما يضع ملف محاربة العنصرية في الملاعب الإسبانية تحت مجهر الاختبار من جديد.