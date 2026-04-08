اطّلع على علي المجانية.. قناة مفتوحة ناقلة لمباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 08:27 مساءً - يستقبل ملعب "سبوتيفاي كامب نو" قمة كروية إسبانية بنكهة أوروبية خالصة، حيث يلتقي برشلونة بخصمه اللدود أتلتيكو مدريد الليلة الأربعاء 8 أبريل 2026، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تكتيكية مرتقبة بين هانز فليك ودييجو سيميوني.

كواليس برشلونة وأتلتيكو مدريد قبل الصدام

يدخل البارسا اللقاء بروح معنوية عالية بعد سلسلة نتائج إيجابية في الليجا، كان آخرها الفوز على الأتلتي نفسه منذ أيام قليلة بنتيجة (2-1).

ومع ذلك، يعاني الفريق الكتالوني من غيابات مؤثرة بمرافينيا و"دي يونج بسبب الإصابة، مما يضع فليك أمام تحدٍ لتنشيط خط الوسط.

على الجانب الآخر، يسعى أتلتيكو مدريد للثأر من خسارته المحلية الأخيرة وتكرار تفوقه التاريخي على برشلونة في دوري الأبطال، حيث لم يسبق للبلوجرانا إقصاء الروخي بلانكوس من هذه البطولة في مواجهاتهما السابقة.

ويدخل سيميوني اللقاء بقائمة تشهد غياب الحارس المخضرم يان أوبلاك للإصابة، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق البدلاء.

القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

بجانب الناقل الحصري في المنطقة، يمكن للمشجعين البحث عن القمة عبر عدة قنوات مجانية على أقمار صناعية مختلفة توفر بثاً للمسابقات الأوروبية:

CBC Sport HD (AzerSpace): تنقل أقوى مباريات دوري الأبطال بجودة فائقة.

Varzish TV (Yahsat): قناة معروفة بنقل الأحداث الرياضية العالمية مجاناً.

Irib TV 3 (Intelsat): توفر تغطية مباشرة لمباريات الأندية الإسبانية الكبرى.

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد (نايل سات)

لمتابعة الاستوديو التحليلي واللقاء عبر الترددات المتاحة على القمر الصناعي نايل سات، يمكنكم استخدام البيانات التاليةالتردد: 11013، الاستقطاب: أفقي h،معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/2.