مجانية مفتوحة وبدون تشفير.. تردد قناة ناقلة لدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 08:27 مساءً - في ليلة كروية لا تقبل القسمة على اثنين، تترقب الجماهير العربية الليلة الأربعاء 8 أبريل 2026، انطلاق صافرة المواجهات النارية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يصطدم ليفربول بباريس سان جيرمان، ويواجه برشلونة غريمه أتلتيكو مدريد.

ولأن الكثير من المشجعين يبحثون عن طرق لمتابعة هذه القمم الكروية بعيداً عن القنوات المشفرة، نستعرض لكم قائمة بأبرز القنوات المفتوحة التي أعلنت عن نقل مباريات الليلة عبر مختلف الأقمار الصناعية.

قنوات مفتوحة تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

يمكنكم استقبال عدة قنوات رياضية عالمية تنقل البطولة بنظام البث المفتوح أو عبر شفرات بسيطة (BISS) على أقمار قريبة من النايل سات:

قناة Varzish TV HD (التركمانستاني/ياه سات): وتعد من أشهر القنوات التي تنقل مباريات برشلونة وليفربول بشكل مجاني ومستمر. قناة CBC Sport HD (الأذري): المعروفة بتغطيتها المميزة لليالي الأبطال بجودة عالية. قناة ZDF الألمانية (أسترا): والتي أعلنت عن بث مباريات مختارة من هذا الدور للجمهور الأوروبي والمتابعين عبر هذا القمر. قناة IRIB Varzesh (إيران سات): توفر بثاً مباشراً لأهم قمم الجولة مجاناً.

تردد قناة بي ان سبورتس مفتوحة على نايل سات

ر الحقوق الحصرية لشبكة beIN Sports تسيطر على القمر الصناعي نايل سات، لمباريات دوري أبطال أوروبا

وترددها علي القمر الصناعي هو نايل سات:-

التردد هو11101.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/2.