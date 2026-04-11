اطّلع على مجانًا الآن.. القنوات الناقلة لمباراة الحزم ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 04:26 مساءً - يستضيف الحزم نظيره الفيحاء، مساء اليوم السبت 11 أبريل 2026، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب نادي الحزم.

صراع النقاط يشتعل بين الحزم وطموح الفيحاء

يدخل الحزم اللقاء بطموح كبير من أجل استغلال عامل الأرض وتحقيق انتصار ثمين، خاصة أن مواجهة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ويأمل الفريق في تحسين نتائجه بعدما شهدت مبارياته الأخيرة تذبذباً واضحاً، حيث حقق انتصارين وتعادلاً مقابل هزيمتين في آخر 5 مواجهات خاضها.

في المقابل، يدخل فريق الفيحاء المواجهة وسط سعي حثيث للعودة بنتيجة إيجابية، حيث يمتلك الفريق سجلاً مشابهاً في جولاته الأخيرة بتحقيقه انتصارين وتعادلاً مقابل هزيمتين، ويتطلع "دالفهود لفك عقدة التعادل أمام الحزم وخطف نقاط المباراة لتعزيز موقعهم في المناطق الدافئة بجدول ترتيب دوري روشن.

القنوات الناقلة لمباراة الحزم والفيحاء

تُعد شبكة "قنوات ثمانية" هي الناقل الحصري والرسمي لأحداث البطولة، حيث تواصل تقديم تغطية شاملة ومباشرة، يمكن متابعة اللقاء أيضاً عبر خدمة البث المباشر التي توفرها تكبيق ثمانية.

معلق مباراة الحزم ضد الفيحاء

أسندت إدارة القنوات الناقلة مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق الرياضي سعد يحيى، والذي سيتولى وصف مجريات اللقاء صوتياً ووضع المشاهدين في قلب الحدث طوال دقائق المواجهة.