رسمياً.. الاتحاد يعلن إصابة نجمه وغيابه عن مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 12:29 مساءً - تلقى الجهاز الفني لنادي الاتحاد صدمة قوية قبل الموقعة الآسيوية المرتقبة أمام الوحدة الإماراتي، بعدما تأكد غياب المهاجم صالح الشهري عن قائمة الفريق.

وبحسب تقارير صحفية، فإن "عضلة الساق" خذلت المهاجم الدولي، ليفقد "العميد" ورقة هجومية رابحة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، مما يضع ضغوطاً إضافية على الخيارات الهجومية المتاحة لتعويض هذا الغياب المؤثر.

شبح الإصابة يُهدد مسيرة صالح الشهري في البطولة الآسيوية

لا تتوقف أزمة صالح الشهري عند موقعة الثلاثاء فحسب، بل تمتد الشكوك حول قدرته على اللحاق بالأدوار النهائية للبطولة القارية في حال تأهل الاتحاد.

اللاعب الذي أصيب خلال تواجده مع المنتخب السعودي في مارس الماضي، لا يزال أسيراً لبرنامجه التأهيلي، وتشير المؤشرات الطبية إلى حاجته لوقت أطول قبل العودة للمستطيل الأخضر، مما يثير القلق حول جاهزيته للمرحلة الحاسمة من الموسم.

الاتحاد يتسلح بملعب "الإنماء" لتجاوز عقبة الوحدة في غياب الشهري

رغم غياب الشهري، يدخل الاتحاد مواجهة الثلاثاء على ملعب "الإنماء" بجدة رافعاً شعار "لا بديل عن الفوز"، مستنداً إلى دعم جماهيري غفير متوقع.

ويسعى "النمور" لحسم بطاقة التأهل وتجاوز عقبة الوحدة الإماراتي مبكراً، في اختبار حقيقي لقوة دكة بدلاء الاتحاد ومدى قدرتها على صناعة الفارق في الليالي الكبيرة بغياب العناصر الأساسية.