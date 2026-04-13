حديد عز يلامس 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 12:29 مساءً - يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، عبر محركات البحث، خاصة مع استمرار التغيرات في سوق مواد البناء داخل مصر واختلاف الأسعار بين الشركات المنتجة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

شهد سعر الحديد والأسمنت اليوم حالة من التباين داخل السوق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وذلك وسط متابعة مستمرة من العاملين في قطاع البناء والتشييد، وفيما يلي أحدث أسعار مواد البناء في السوق المصرية:

وصل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 36,000 جنيه.

كما سجل سعر طن حديد عز حوالي 39,000 جنيه.

أما عن سعر طن حديد المراكبي بلغ نحو 37,500 جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد بشاي قرابة 38,000 جنيه.

أيضًا سعر طن حديد العشري وصل إلى 34,500 جنيه.

فيما وصل سعر طن حديد المصريين لنحو 3,500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

أما أسعار الأسمنت فقد سجلت هي الأخرى مستويات متفاوتة بين الشركات، وجاءت كالتالي: