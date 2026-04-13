رسائل تهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد 2026.. أجمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 12:29 مساءً - يبحث الجميع حاليًا عن رسائل تهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد 2026، وذلك لأنها من المناسبات الدينية التي تتجدد فيها مشاعر البهجة والرجاء في النفوس، حيث يحرص الكثيرون على إحياء هذه المناسبة الدينية بروح مفعمة بالمحبة والتسامح، وتبادل أرقى عبارات التهنئة التي تعكس قيمة العيد ومعانيه الروحية العميقة، بما يرسّخ أجواء الألفة بين الأهل والأصدقاء ويمنح المناسبة طابعًا إنسانيًا مميزًا يجمع القلوب على السلام.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد 2026

تزامنًا مع هذه المناسبة المباركة، يتبادل الكثيرون عبارات تهنئة تعبر عن الفرح والروحانيات الخاصة بالعيد، ومن أبرزها:

عيد قيامة مجيد يحمل لكم الخير والسرور والسعادة.

كل عام وأنتم بخير وسلامة ومحبة ورحمة.

نتمي لكم أيام مليئة بالسلام بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد.

نتمني لكم في العيد أيام مليئة بالفرح والسرور، ونور أمل لا ينطفئ.

عيد القيامة المجيد 2026

تتهيأ الكنيسة القبطية "الأرثوذكسية" للاحتفال بعيد القيامة المجيد لعام 2026، والذي يوافق يوم الأحد 12 أبريل، وذلك وفق الحسابات الكنسية المعتمدة المعروفة باسم "الحساب الأبقطي"، وهو النظام التقليدي الذي تعتمد عليه الكنيسة منذ قرون طويلة لتحديد مواعيد الأعياد الدينية بدقة.