الجيش الأمريكي يعتزم فرض سيطرة على الملاحة البحرية المتجهة إلى إيران

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 أبريل 2026 02:03 مساءً - _ أعلن الجيش الأمريكي، عزمه فرض سيطرة على حركة الملاحة البحرية المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، اعتبارًا من اليوم الاثنين، وذلك عقب فشل محادثات مطلع الأسبوع في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، ما يهدد بانهيار وقف إطلاق النار الهش الممتد لأسبوعين.

وجاء هذا التصعيد بعد جولة مفاوضات عُقدت في إسلام آباد واستمرت من السبت حتى الساعات الأولى من الأحد، في أول لقاء مباشر بين واشنطن وطهران منذ أكثر من عقد، وأعلى مستوى من التواصل منذ الثورة الإيرانية عام 1979، لكنها انتهت دون تحقيق اختراق.

وكانت هذه المحادثات تهدف إلى إنهاء نزاع استمر ستة أسابيع وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا في منطقة الخليج، إلى جانب تعطيل إمدادات الطاقة الحيوية، ما أثار مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الصراع إقليميًا.

