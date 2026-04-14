زيارة تاريخية.. البابا ليو في كاتدرائية السيدة الإفريقية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:22 مساءً - استقبلت الجزائر في صباح اليوم 14 ابريل 2026 البابا ليو الــ 14 بابا الفاتيكان في زيارة تاريخية تحمل دلالات كبيرة، إذ تعد الزيارة الأولى من نوعها بالعاصمة الجزائرية حيث لم يسبق لأي بابا زيارة البلاد منذ القدم.

تفاصيل البابا ليو

بالمقدمة استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البابا ليو في صدد احتفال الحشود بهذه الزيارة المجيدة، وتدوم إقامة بابا الفاتيكان الـ 14 في الجزائر يومين فقط للمضي قدمًا نحو تقوية الرابط العالم المسيحي مع العالم الإسلامي كما أكد وصرح به رئيس أساقفة الجزائر الكاردينال جان بول فيسكو للوكالة الصحافة الفرنسية.

سبب زيارة بابا الفاتيكان

اكتسبت هذه الزيارة التي تشمل أربعة دول إفريقية بعدًا شخصيًا عميقًا للبابا ليو الـ14 للفاتيكان حيث يسير البابا على خطى القديس أوغسطينيوس المفكر المسيحي المعروف بالقرن الرابع الميلادي الذي يشكل إرثه الروحي مصدر إلهام لحبرية بابا ليو.