توقع نتيجة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو في دوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:22 مساءً - توقع نتيجة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تتجه الأنظار صوب العاصمة الإسبانية لمتابعة واحدة من أقوى سهرات القارة العجوز، في مباراة الحسم لربع نهائي التشامبيونز ليج.

تُعد هذه الموقعة اختباراً حقيقياً لطموحات الفريقين، إذ يدخل نادي برشلونة اللقاء وهو يمر بفترة فنية ممتازة، محققاً 4 انتصارات في آخر 5 مباريات له، رغم تعثره في لقاء الذهاب.

أما فريق أتلتيكو مدريد، فيدخل اللقاء متسلحاً بعامل الأرض والجمهور، وبالرغم من تذبذب نتائجه مؤخراً بهزيمتين في آخر 5 مباريات، إلا أنه يمتلك أفضلية مريحة من مباراة الذهاب.

ويدخل البلوجرانا المباراة بهدف قلب الطاولة وتعويض خسارته في الذهاب على ملعبه بنتيجة (0 - 2)، بينما يسعى الروخي بلانكوس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في "ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو لتأكيد تفوقه وخطف بطاقة العبور لنصف النهائي، من علي ملعبه الصعب.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تنطلق صافرة بداية هذه القمة الأوروبية الليلة، الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026، وذلك في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

نتيجة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد المتوقعة

تُشير القراءات الرقمية والتحليلات الإحصائية المستندة إلى مستويات الفريقين في البطولة وتاريخ مواجهاتهما إلى كفة تميل لصالح برشلونة في مباراة الليلة، لكنها تبقى معقدة في حسابات التأهل:

فوز برشلونة: 63.9%.

فوز أتلتيكو مدريد: 20%.

التعادل: 16.1%.

النتيجة النهائية الأكثر توقعاً: 2 – 1 لصالح برشلونة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

ستكون المباراة متاحة للمتابعة بجودة عالية عبر قناة beIN Sports 2، وتطبيق بي ان كونكنت وسيتولى المعلق خليل البلوشي مهمة الوصف والتعليق على أحداث هذا اللقاء الكبير.