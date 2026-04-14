ما حقيقة رحيل خوان بيزيرا عن الزمالك خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:22 مساءً - تلقى لاعب نادي الزمالك بيزيرا البرازيلي عروض متعددة بشكل شفهي للرحيل عن النادي، ولكن اللاعب قد تمسك بالاستمرار في صفوف الفريق الأول بالنادي ورفض الرحيل في الفترة الحالية متلاشياً العروض المطروحة أمامه.

رد بيزيرا على عروض الرحيل

أكد بيزيرا للمقربين أنه يرفض جميع العروض المطروحة للرحيل وينوي الاستمرار مع الأبيض في الفترة الحالية حيث قد تعلق بجماهير الزمالك بشدة ويرغب في تحقيق بطولات متعددة مع الفريق وإسعاد الجمهور قدر المستطاع.

أول رد من نادي الزمالك على رحيل اللاعب

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك والمسؤولين على استمرار اللاعب مع الفريق الأول وحذر اللاعب من التعامل مع الوكلاء، ورفض العروض المطروحة منهم، حيث يرغب اللاعب في التركيز على المباريات القادمة في الدوري المصري وبطولة الكونفدرالية.