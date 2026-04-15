معشوق الجماهير.. معلق مباراة النصر ضد الاتفاق في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 04:34 مساءً - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الاتفاق، مساء اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب «الأول بارك».

النصر يسعى لحسم النقاط الثلاث أمام فارس الدهناء

يدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في تحقيق الفوز، مستنداً إلى سجل مثالي في مبارياته الخمس الأخيرة حيث حقق 5 انتصارات متتالية.

ويطمح العالمي في كسر نتيجة التعادل التي حسمت لقاء الذهاب بين الفريقين بنتيجة (2-2)، وذلك لتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، يحل فريق الاتفاق ضيفاً طموحاً يسعى لتحقيق مفاجأة وإيقاف سلسلة انتصارات أصحاب الأرض، رغم تذبذب نتائجه مؤخراً (انتصار وحيد، تعادل، و3 هزائم في آخر 5 مباريات).

ويأمل فارس الدهناء في تقديم عرض قوي يعكس الندية التي ظهرت في مواجهة الدور الأول للخروج بنتيجة إيجابية من قلب الرياض.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق

تتولى شبكة "ثمانية" النقل الحصري للبطولة، ومن المقرر أن تُبث أحداث المباراة مباشرة في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة ثمانية 1.

كيفية مشاهدة مباراة النصر ضد الاتفاق

يمكن للجماهير متابعة اللقاء الذي سيجمع بين فريق نجد الشمس والاتفاق عبر خدمة البث المباشر التي يوفرها تطبيق ثمانية، مما يضمن تجربة مشاهدة متميزة وعالية الجودة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية لحظة بلحظة.

معلق مباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي

أسندت إدارة القنوات الناقلة مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة إلى المعلق الرياضي فهد العتيبي، في المواجهة التي يديرها تحكيمياً الحكم فيصل البلوي.