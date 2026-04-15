الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدًا في مصر الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 07:42 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 16 أبريل، مؤكدة أن البلاد ستشهد ذروة موجة حارة قوية تؤثر على مختلف المحافظات، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون حارًا إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يصبح معتدلًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، في ظل أجواء ربيعية متقلبة.

الطقس غدًا في مصر الخميس 16 أبريل يشهد ذروة الموجة الحارة

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون غدًا، حيث تسجل القاهرة 36 درجة مئوية للعظمى، مع ارتفاع ملحوظ في باقي أنحاء الجمهورية.

كما تشهد مناطق جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة، حيث تصل إلى 38 درجة مئوية، ما يعكس أجواءً شديدة الحرارة خلال فترات النهار.

ارتفاع درجات الحرارة في مصر يصل إلى 38 درجة في جنوب الصعيد

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها في مختلف المناطق، خاصة في محافظات الصعيد، حيث تسجل شمال الصعيد 37 درجة مئوية، بينما تبلغ في الجنوب 38 درجة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات الذروة.

في المقابل، تسجل السواحل الشمالية درجات حرارة أقل نسبيًا، حيث تصل العظمى إلى 25 درجة مئوية، مع أجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بباقي المناطق.

رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب القاهرة والسواحل الغربية

أوضحت الهيئة أن نشاط الرياح سيكون ملحوظًا على مناطق من السواحل الغربية، إضافة إلى القاهرة الكبرى والمناطق المكشوفة من شمال الصعيد، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأماكن.

توقعت الهيئة فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء، بالإضافة إلى سلاسل جبال البحر الأحمر، ما يشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في بعض المناطق.

درجات الحرارة غدًا في القاهرة والمحافظات وفق بيان الأرصاد

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 – الصغرى 22 درجة مئوية

العظمى 36 – الصغرى 22 درجة مئوية السواحل الشمالية: العظمى 25 – الصغرى 17 درجة مئوية

العظمى 25 – الصغرى 17 درجة مئوية شمال الصعيد: العظمى 37 – الصغرى 22 درجة مئوية

العظمى 37 – الصغرى 22 درجة مئوية جنوب الصعيد: العظمى 38 – الصغرى 25 درجة مئوية

نصائح هيئة الأرصاد لمواجهة الطقس الحار في مصر

دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في أوقات الظهيرة، مع الإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

كما شددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ظل نشاط الرياح المحملة بالأتربة، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمواكبة أي تغيرات في حالة الطقس.