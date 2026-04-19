طالبوا بإقالة المدرب.. ردود أفعال جماهير ليفربول بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 09:37 مساءً - حقق نادي ليفربول انتصاراً درامياً وقاتلاً على حساب غريمه التقليدي إيفرتون بنتيجة (2-1)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "هيل ديكنسون" ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت المباراة إثارة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة، حيث نجح القائد فيرجيل فان دايك في خطف نقاط المباراة الثلاث برأسية متقنة في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، ليمنح "الريدز" فوزاً تاريخياً في معقل "التوفيز" الجديد.

صلاح يفتتح التسجيل ويعادل رقم جيرارد التاريخي

واصل النجم المصري محمد صلاح توهجه في مباريات الديربي، حيث افتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 29 بعد أداء هجومي مميز ومحاولات مستمرة على شباك إيفرتون.

وبهذا الهدف، نجح صلاح في كتابة فصل جديد من التاريخ بمعادلة رقم الأسطورة ستيفن جيرارد كأكثر لاعب تسجيلاً في تاريخ ديربي الميرسيسايد بالبريميرليج برصيد 9 أهداف، مؤكداً أنه سيظل "الملك" الأول لجماهير "آنفيلد" مهما كانت الظروف.

سيناريو المباراة وتقلبات النتيجة في ملعب "هيل ديكنسون"

اتسمت المباراة بالندية الشديدة، حيث تمكن إيفرتون من العودة للقاء وتسجيل هدف التعادل عن طريق مهاجمه "بيتو" في الدقيقة 54، مستغلاً فترة تراجع نسبي في أداء ليفربول.

وظلت النتيجة معلقة بالتعادل حتى الدقيقة 100، حين استغل فان دايك ركلة ركنية ليوجه كرة رأسية سكنت الشباك، ليصعد بليفربول إلى المركز الخامس برصيد 55 نقطة، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 47 نقطة في المركز الثامن.

جماهير ليفربول تهاجم سلوت وتتغنى بـ "الملك" محمد صلاح

شهدت منصة "إكس" تفاعلاً هائلاً من جماهير ليفربول عقب المباراة، حيث صبت الجماهير غضبها على المدرب آرني سلوت، متهمة إياه بمحاولة إطفاء بريق صلاح وتدمير ثقته بنفسه هذا الموسم.

وجاءت التعليقات لتؤكد دعمها الكامل للنجم المصري، حيث كتب أحد المشجعين: "مهما حاول سلوت إخفات بريقه فإنه يثبت خطأه باستمرار ويتألق ، أقيلوا هذا المدرب"، بينما اعتبر آخرون أن صلاح هو المنقذ الدائم للفريق في المواعيد الكبرى رغم "سوء المعاملة" الفنية التي يلقاها مؤخراً.