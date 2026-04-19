ما حقيقة وفاة الدكتور ضياء العوضي؟.. رد حاسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 09:37 مساءً - في تطور سريع للأحداث التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت الصفحة الرسمية للدكتور ضياء العوضي، استشاري التغذية العلاجية، ببيان حاسم تنفي فيه بشكل قاطع الشائعات التي ترددت حول وفاته داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة.

حقيقة وفاة الدكتور ضياء العوضي

أكدت الصفحة الرسمية أن الخبر المتداول “غير صحيح وعاري تمامًا من أي دليل”، مشيرة إلى أن هذه الشائعة انتشرت بشكل واسع خلال وقت قصير، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين متابعي الدكتور ومحبيه، وشدد البيان على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه الأخبار الحساسة.

وزارة الخارجية تحسم الجدل

وفي خطوة لقطع الشك باليقين، أوضحت الصفحة أنه تم التأكد من الجهات المختصة، حيث أكدت وزارة الخارجية صباح اليوم عدم صحة ما تم تداوله بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي، ويأتي هذا التأكيد الرسمي ليضع حدًا للشائعات ويعيد الطمأنينة إلى متابعيه داخل مصر وخارجها.

إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات

من جانبها، أعلنت الصفحة أن هناك توجهًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ساهم في نشر أو ترويج هذه الشائعة، لما لها من تأثير سلبي على سمعة الدكتور وحياته الشخصية والمهنية، كما دعت إلى تحمل المسؤولية عند نشر المعلومات، خاصة في ظل الانتشار السريع للأخبار عبر المنصات الرقمية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الدكتور ضياء العوضي يتمتع بصحة جيدة ويواصل عمله بشكل طبيعي، داعيًا الجمهور إلى متابعة الصفحة الرسمية فقط للحصول على الأخبار الموثوقة.