قريبًا.. وزارة التربية والتعليم تحدد موعد عقد امتحانات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 03:29 مساءً - أعلن نائب وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني الدكتور "أيمن بهاء الدين" عن موعد صدور جدول امتحانات الدبلومات الفنية قريبًا، من المقرر أن يتم اعتماده خلال أيام قليلة.

فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومة الفنية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم 2026 وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي، وذلك بعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في 6 يونيو المقبل 2026.

نموذج بوكليت الامتحانات الفنية

عرضت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني نماذج استرشادية لطلاب الدبلومات الفنية على شكل نظام "البوكليت"، في إشارة من منها على عقد الامتحانات بنظام البوكليت، وصرحت بتنسيقها مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم ونشر النماذج الاسترشادية على موقع الوزارة لإتاحتها لكلًا من الطلاب والمعلمين والموجهين.

ونوهت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية أنه تم إعداد نماذج استرشادية لامتحانات الدبلومات الفنية بنظام البوكليت لهذا العام بواسطة نخبة من موجهي عموم المواد، لجميع الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، حيث عممت وزارة التربية والتعليم نظام الامتحان على جميع المدارس الفنية التابعة للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وكلفت هيئة التوجيه بمتابعة التعميم على طلاب المدارس الفنية وتدريب الطلاب على نظام البوكليت.

تصريحات المجلس التنفيذي

صرحت عضو المجلس التنفيذي لائتلاف معلمي مصر "رحاب سامي" أن مبادرة وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، التي تتضمن رفع نماذج استرشادية لامتحانات الدبلومات الفنية في مصر 2026 بنظام "البوكليت" على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، مما يتيح للطالب فرصة التمرن على هذا النوع من النماذج الامتحانية.

وأضاف عضو المجلس التنفيذي لائتلاف معلمي مصر "عمرو الصقر" أن فتح النماذج الاسترشادية الخاصة بوزارة التربية والتعليم الفنية، سهل على الطالب وغير معقد.