منع الطعام عن طفلة مريضة داخل مدرسة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 03:29 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة تبلغ من العمر نحو 8 سنوات، ظهرت خلاله وهي في حالة بكاء شديد، متحدثة عن تعرضها "وفق روايتها" لسوء معاملة داخل مدرستها، حيث زعمت أن معلمتها كانت تتلف طعامها وبعض الأطعمة الخفيفة التي تحملها معها، إلى جانب منعها من تناول علاجها الخاص المرتبط بإصابتها بالأنيميا.

معلمة تمنع الطعام عن طفلة مريضة داخل مدرسة في مصر

أشارت الطفلة في الفيديو المتداول إلى أن اليوم الدراسي بمدرسة الشهيد أشرف القزاز بمنطقة الشروق يمتد لساعات طويلة قد تصل إلى 8 ساعات، مؤكدة أنها تبقى دون طعام طوال هذه المدة، وهو ما أثار موجة واسعة من التعاطف والجدل بين المستخدمين على منصات التواصل.

وفي السياق ذاته، ظهر والد الطفلة في المقطع المتداول موجهًا استغاثة إلى الجهات المختصة، مطالبًا وزارة التربية والتعليم بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الواقعة، والوقوف على حقيقتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن حماية ابنته وعدم تكرار مثل هذه الوقائع داخل المدارس.

تعليق المدرسة على واقعة الطفلة المصابة بالانيميا

حتى الآن، لم تصدر أي بيانات أو تعليقات رسمية من إدارة المدرسة أو مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بشأن ما تم تداوله، فيما دعا عدد من المتابعين إلى ضرورة التحقق من صحة الادعاءات وفتح تحقيق عاجل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي مخالفات.