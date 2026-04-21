وظائف مدارس STEM 2026.. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 03:29 مساءً - أعلنت الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) عن فتح باب التقديم لشغل وظائف تعليمية وإدارية للعام الدراسي الجديد، في إطار دعم منظومة التعليم المتقدم واستقطاب الكوادر المؤهلة، ويشمل الإعلان المعلمين، ومديري المدارس، والوكلاء الأكاديميين للعمل بنظام المأمورية، بما يساهم في تعزيز جودة التعليم داخل مدارس المتفوقين المنتشرة بعدة محافظات.

ومن المقرر فتح باب التسجيل الإلكتروني خلال الفترة من 23 أبريل وحتى 21 مايو المقبل، عبر الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين، حيث يتم استقبال طلبات الراغبين وفق ضوابط وشروط محددة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة STEM، التي تعد من أهم روافد إعداد الطلاب المتميزين في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

شروط التقديم لوظائف مدارس STEM 2026 والتخصصات المطلوبة

حددت الإدارة مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها أن يكون المتقدم من العاملين المعينين بوزارة التربية والتعليم (تعليم عام فقط)، مع استبعاد خريجي التعليم الفني أو الأزهري، كما يشترط الحصول على مؤهل تربوي مناسب، سواء بكالوريوس من كليات التربية أو مؤهل جامعي مع دبلوم تربوي، مع تفضيل الحاصلين على دبلومة STEM أو مؤهلات عليا وخبرة في تدريس المرحلة الثانوية.

وتشمل التخصصات المطلوبة: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والرياضيات، والعلوم بفروعها المختلفة، إلى جانب تخصصات الحاسب الآلي، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والتربية الفنية والرياضية، ومسئولي شبكات تكنولوجيا التعليم، وغيرها من التخصصات الداعمة للعملية التعليمية.

أما وظائف المديرين والوكلاء، فتتطلب إجادة التدريس باللغة الإنجليزية أو التخصص فيها، بالإضافة إلى الحصول على شهادة الوظائف القيادية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وأن يكون المتقدم على درجة “معلم أول” على الأقل للوكلاء و”معلم خبير” للمديرين، مع تقديم صحيفة أحوال معتمدة.

خطوات التقديم على وظائف STEM 2026 وآلية الاختبارات والمقابلات

يتم التقديم إلكترونيًا من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، مع ضرورة تسجيل البيانات بدقة والتأكد من صحة وسائل التواصل، ويشترط سداد رسوم التقديم والاختبارات بقيمة 200 جنيه عبر نظام “فوري” بعد استكمال التسجيل.

وتتضمن مراحل الاختيار اختبارًا نفسيًا كمرحلة أولى، يليه اختبار في اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات، ثم اختبار التخصص، على أن يُستكمل التقييم بإجراء مقابلة شخصية للمتقدمين الذين يجتازون المراحل السابقة، ويُسمح بإعادة الاختبار النفسي فقط، بينما لا توجد فرصة لإعادة اختبارات اللغة أو التخصص.

كما يُلزم المتقدمون بتقديم مستندات رسمية معتمدة وحديثة، تشمل المؤهلات وصحيفة الأحوال والإفادات القانونية، على نسختين، مع التأكيد على مطابقة البيانات المسجلة إلكترونيًا مع المستندات المقدمة، وأكدت الإدارة أن أي بيانات غير دقيقة تؤدي إلى إلغاء الطلب دون تحمل أي مسؤولية.

وتنتشر مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، أسيوط، والأقصر، بما يعكس التوسع المستمر في هذا النموذج التعليمي المتطور داخل مصر.