حقيقة مقاطعة الخطيب لاجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 03:29 مساءً - كثرت الشائعات في الفترة الأخيرة حول مقاطعة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي "محمود الخطيب" للاجتماعات التي يجريها المجلس في تلك الفترة خاصةً بعد الاتهامات التي أصابته في الآونة الأخيرة حول اتخاذه للقرارات الإدارية بمفرده دون مشاركة باقي أعضاء المجلس.

حقيقة مقاطعة الخطيب لاجتماعات المجلس

صرح الإعلامي المصري أحمد شوبير من خلال برنامجه الإذاعي بأن ما يدور حول مقاطعة الخطيب للاجتماعات الإدارية التي يجريها مجلس الإدارة ما هي إلا أخبار "مبنية للمجهول" كما وصفها، واستنكر شوبير الشائعات الدائرة حول الخطيب محذراً الجماهير من الانسياق إلى أخبار مجهولة المصدر.

أكد شوبير من خلال حديثه أن الخطيب يذهب إلى النادي الأهلي بشكل دوري ومستمر ويتابع كافة الأمور الإدارية أولاً بأول، وأن مسألة حصوله على إجازة يومين لا تعني عدم رضاه عن قرارات المجلس أو مقاطعته للاجتماعات.

