إعلان رسمي رمضان 2027... محمد رمضان يعود بمسلسل جديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 05:31 مساءً - في خطوة تعكس عودته القوية إلى الساحة الدرامية، أعلن الفنان محمد رمضان مشاركته رسميًا في موسم دراما رمضان 2027، بعد غياب استمر ثلاث سنوات، مؤكدًا استعداده لتقديم عمل جديد يعيد حضوره إلى المنافسة الرمضانية بقوة.

محمد رمضان يعلن عودته إلى دراما رمضان 2027

كشف رمضان أن مسلسله المرتقب سيُعرض عبر شاشة MBC، في تعاون يعكس توجهًا نحو إنتاج عمل ضخم ينافس بقوة ضمن السباق الرمضاني، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعيه لاستعادة موقعه بين كبار نجوم الدراما، خاصة مع ما يتمتع به من قاعدة جماهيرية واسعة في مصر والعالم العربي، ما يجعل عودته واحدة من أبرز الأحداث المنتظرة في الموسم.

محمد رمضان يكشف سبب غيابه عن الدراما

أوضح رمضان خلال لقائه في برنامج "صباح العربية" أن غيابه عن الدراما لم يكن ابتعادًا متعمدًا، بل نتيجة انشغاله بتصوير فيلمه الجديد أسد، الذي استغرق سنوات من التحضير والتنفيذ بسبب طبيعته الإنتاجية الكبيرة، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 14 مايو، على أن يُعرض في باقي الدول العربية يوم 21 من الشهر نفسه، وسط توقعات بتحقيقه نجاحًا ملحوظًا.

محمد رمضان يؤكد تمسكه بالتنوع الفني رغم نجاحه الجماهيري

شدد رمضان على أن نجاحه المادي والجماهيري لم يؤثر على اختياراته الفنية، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على تقديم شخصيات متنوعة وعدم تكرار نفسه، واستشهد بتجربته في مسلسل الأسطورة، موضحًا أنه بعد نجاحه الكبير كان بإمكانه السير على نفس النهج، لكنه فضل خوض تحديات جديدة وتقديم أدوار مختلفة للوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد أن رمضان يستعد لمرحلة جديدة في مسيرته، يراهن فيها على التجديد والتنوع، مع وعد بتقديم عمل درامي مختلف في رمضان 2027 يلبي تطلعات جمهوره ويعزز مكانته في صدارة المشهد الفني.