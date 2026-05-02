قائمة قنوات مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 06:29 مساءً - يستعد عشاق كرة القدم الألمانية لمتابعة مواجهة قوية تجمع بين العملاق البافاري بايرن ميونخ ونظيره هايدنهايم، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الألماني لموسم 2025-2026، في لقاء يُقام على أرضية ملعب «أليانز أرينا» بمدينة ميونخ مساء اليوم السبت 2 مايو.

موقف بايرن ميونخ وهايدنهايم قبل اللقاء

يدخل نادي بايرن ميونخ هذه المواجهة وهو يمتلك أفضلية فنية وتاريخية كبيرة، حيث يسعى لتكرار فوزه العريض الذي حققه في لقاء الذهاب بنتيجة أربعة أهداف دون رد (4-0).

ويقدم البافاري مستويات جيدة في الآونة الأخيرة، إذ نجح الفريق في تحقيق 4 انتصارات مقابل هزيمة واحدة في آخر 5 مباريات خاضها بمختلف المسابقات، ويتطلع لحصد النقاط الثلاث لتأمين موقعه في الصدارة.

على الجانب الآخر، يخوض فريق هايدنهايم اللقاء وهو يدرك صعوبة المهمة أمام العملاق الألماني على ملعبه. ويمر الفريق بفترة من تذبذب النتائج مؤخراً، حيث حقق انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة في آخر 5 مواجهات له.

ويسعى هايدنهايم لتقديم أداء مشرف ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية تعوض خسارة الدور الأول القاسية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد هايدنهايم

يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء مباشرة عبر قناة MBC Action. وسيتولى المعلق أحمد النفيسة مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات المباراة التي تنطلق صافرتها في تمام الساعة 04:30 عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

متابعة مباراة بايرن ميونخ ضد هايدنهايم عبر الإنترنت

يمكنكم متابعة المباراة التي ستجمع بين بايرن ميونخ وهايدنهايم عبر الإنترنت من خلال MBC Shahid، وتوفر المنصة خدمة البث المباشر بجودة عالية للمشتركين، لضمان متابعة كافة تفاصيل الدوري الألماني لحظة بلحظة عبر الأجهزة الذكية.