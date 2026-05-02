شريف مدكور يرد بقوة على منتقديه: موقف مفاجئ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 06:29 مساءً - أثار الإعلامي المصري "شريف مدكور" حالة من الجدل بعد تعليقه الأخير على بعض تصرفات المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عن انزعاجه من أسلوب يراه غير لائق في التعامل معه، خاصة خلال فترات مرضه.

رد شريف مدكور على منتقديه

أوضح شريف مدكور، من خلال منشور نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن هناك من يلجأ إلى تذكيره بالدعاء له أثناء أزماته الصحية كلما حدث اختلاف في وجهات النظر، معتبرًا أن هذا التصرف يحمل في طياته نوعًا من الاستفزاز ومحاولة غير مقبولة للضغط عليه.

وأكد الإعلامي أن ربط الدعاء بالخلافات الشخصية أمر غير مقبول، مشددًا على رفضه التام لهذا الأسلوب، بل وطالب من يتبعه بعدم الدعاء له مستقبلًا إذا كان ذلك سوف يستخدم كوسيلة للتلميح أو الهجوم، حتى في حال تعرضه لظروف صحية صعبة.

رفض شريف مدكور التهاون مع الإساءات الإلكترونية

كان مدكور قد عبّر في وقت سابق عن رفضه التهاون مع الإساءات الإلكترونية، موضحًا أنه لن يتردد في اتخاذ خطوات قانونية ضد أي تجاوز، وكشف أنه بالفعل تقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، بعد تعرضه لتعليق مسيء على إحدى صوره، مؤكدًا حرصه على مواجهة مثل هذه التصرفات بشكل حازم.