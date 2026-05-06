حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 05:17 مساءً - توقع نتيجة مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تتجه الأنظار إلى ملعب "أليانز أرينا" لحسم هوية المتأهل للمباراة النهائية.

تُعد هذه المواجهة قمة مبكرة تجمع بين عملاقي ألمانيا وفرنسا، إذ يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بأفضلية فنية ومعنوية بعد فوزه المثير في لقاء الذهاب بنتيجة (5 - 4). ويقدم الفريق الباريسي مستويات ثابتة مؤخراً، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل واحد في آخر 5 مباريات له.

في المقابل، يطمح بايرن ميونخ لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض فارق الهدف، مستنداً إلى سجل جيد بـ 3 انتصارات وتعادل في لقاءاته الخمسة الأخيرة.

ويسعى بايرن ميونخ لفرض أسلوبه الهجومي منذ البداية لقلب الطاولة، بينما يطمح باريس سان جيرمان لاستغلال المساحات وخطف هدف يربك حسابات أصحاب الأرض ويؤمن له بطاقة العبور.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

تنطلق صافرة بداية المباراة الليلة، الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 10:00 مساءً .

نتيجة مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان المتوقعة

تُشير القراءات الرقمية والتحليلات الإحصائية المستندة إلى قوة الفريقين الهجومية وأهمية اللقاء إلى مواجهة مفتوحة الاحتمالات:

فوز بايرن ميونخ: 41%.

فوز باريس سان جيرمان: 35%.

التعادل: 24%.

النتيجة النهائية الأكثر توقعاً: 2 – 1 لصالح بايرن ميونخ (مما قد يذهب باللقاء للأشواط الإضافية).

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

ستكون المباراة متاحة للمتابعة بجودة عالية عبر قناة beIN Sports 1، وسيتولى المعلق حسن العيدروس مهمة الوصف والتعليق على أحداث هذه القمة الأوروبية الكبرى، وسيقود المباراة تحكيمياً الحكم جواو بينهيرو على أرضية ملعب أليانز أرينا