احذر.. حيل إلكترونية جديدة تستهدف سرقة أموال مستخدمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 05:17 مساءً - في ظل التوسع الكبير في استخدام التطبيقات المالية الرقمية، تتزايد مخاطر الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستخدمين، وعلى رأسها تطبيق “إنستاباي” المعتمد لتحويل الأموال في مصر، وفي هذا السياق، حذر الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية، ماجد فهمي، من ظهور حيل جديدة ومتطورة يستخدمها المحتالون لاختراق حسابات العملاء وسرقة أموالهم بطرق خادعة يصعب اكتشافها للوهلة الأولى.

رسائل مزيفة تنتحل صفة إنستاباي تُستخدم لسرقة بيانات الحسابات البنكية

أوضح فهمي أن من أبرز أساليب الاحتيال المنتشرة حاليًا إرسال رسائل نصية وهمية لمستخدمي “إنستاباي”، تدعي أنها صادرة عن التطبيق الرسمي، وتحتوي هذه الرسائل على طلبات للحصول على معلومات حساسة مثل كلمة المرور أو رقم الحساب، مستغلة ثقة المستخدمين في اسم التطبيق.

وأشار إلى أن هذه الرسائل تمثل خطرًا كبيرًا، حيث يقع كثير من المستخدمين ضحية لها نتيجة عدم الانتباه، مؤكدًا أن الجهات الرسمية لا تطلب مطلقًا بيانات سرية عبر الرسائل أو المكالمات الهاتفية، وهو ما يجب أن يدركه جميع المستخدمين لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال.

تقنية الرسائل الخاطفة والبرمجيات الخبيثة من أحدث وسائل اختراق الحسابات البنكية

وأضاف أن المحتالين لجأوا مؤخرًا إلى استخدام ما يُعرف بالرسائل الخاطفة (Flash SMS)، والتي تظهر بشكل مفاجئ أثناء تصفح الإنترنت، خاصة عبر مواقع غير آمنة، وتوهم هذه الرسائل المستخدم بوجود خصم مالي أو مشكلة في حسابه، وتدفعه لفتح التطبيق البنكي أو إدخال بياناته للتحقق.

لكن في الحقيقة، يتم من خلال هذه الخطوة تثبيت برامج خبيثة على الهاتف تعمل في الخلفية، وتقوم بجمع البيانات السرية مثل كلمات المرور، وبمجرد إدخال هذه المعلومات، يتمكن المخترق من الوصول إلى الحساب البنكي وسرقة الأموال بسهولة.

كما نبه فهمي إلى أسلوب آخر يعتمد على الإغراء، حيث يتم إرسال رسائل تدعي حصول المستخدم على مكافآت أو نقاط مالية، ويُطلب منه إدخال بياناته للحصول عليها، وهو ما يُستخدم كوسيلة احتيالية لسرقة المعلومات.

الإبلاغ الفوري وتجنب الروابط المشبوهة أبرز وسائل حماية الحسابات من الاحتيال

وشدد فهمي على ضرورة رفع الوعي لدى المستخدمين بشأن مخاطر الاحتيال الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم أصبحت أكثر تعقيدًا وخفاءً، ونصح بعدم الدخول إلى مواقع غير موثوقة أو الضغط على روابط مجهولة المصدر، لما قد تسببه من تحميل برمجيات ضارة دون علم المستخدم.

كما أكد أهمية تحميل التطبيقات البنكية فقط من المتاجر الرسمية مثل “جوجل بلاي” و”آب ستور”، واستخدام تطبيقات الحماية لمراقبة الهاتف والكشف عن أي تهديدات محتملة.

وفي حال التعرض لمحاولة احتيال أو اختراق، يجب التحرك سريعًا من خلال التواصل مع خدمة عملاء البنك أو تطبيق “إنستاباي”، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة مثل مباحث الإنترنت، مع اتخاذ إجراء فوري بتجميد الحساب لحماية الأموال ومنع أي تعاملات غير مصرح بها.