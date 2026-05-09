جدة تترقب ليلة التتويج.. الهلال والخلود في نهائي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 11:17 صباحاً - تعيش جماهير الكرة السعودية مساء اليوم أجواء استثنائية مع اقتراب انطلاق نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يجمع بين الهلال والخلود على ملعب الإنماء بمدينة جدة في مباراة ينتظرها عشاق الكرة بشغف كبير لمعرفة هوية البطل الجديد لموسم 2026.

النهائي يأتي وسط اهتمام جماهيري وإعلامي ضخم خاصة أن الهلال يدخل اللقاء بطموحات إضافة لقب جديد إلى خزائنه بينما يحلم الخلود بكتابة واحدة من أكثر القصص إثارة في تاريخ البطولة.

توقعات مباراة الهلال ضد الخلود

يصل الهلال إلى المشهد الختامي للكأس بعدما قدم مستويات قوية طوال الموسم مستفيدًا من خبرات لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع المباريات الكبرى وهو ما يجعل الفريق مرشحًا بقوة لحصد اللقب.

الزعيم يعلم أن مباريات النهائيات لا تعترف بالأفضلية النظرية فقط لذلك يدخل اللقاء بتركيز كبير مع رغبة في فرض شخصيته مبكرًا وعدم ترك أي فرصة للمفاجآت، الجماهير الهلالية تترقب ليلة جديدة من ليالي البطولات خاصة مع امتلاك الفريق مجموعة من النجوم القادرين على حسم المواجهات في أصعب اللحظات.

موقف الخلود قبل مواجهة الهلال

أما الخلود فيدخل المباراة بأحلام مختلفة تمامًا حيث يبحث الفريق عن كتابة فصل تاريخي جديد في مسيرته عبر التتويج بأغلى البطولات المحلية أمام خصم يملك تاريخًا طويلًا من الإنجازات.

ورغم صعوبة المهمة فإن مباريات الكؤوس دائمًا ما تفتح الباب أمام المفاجآت وهو ما يمنح الخلود دافعًا كبيرًا للدخول بروح قتالية عالية ومحاولة استغلال أي فرصة ممكنة خلال اللقاء.

موعد مباراة الهلال والخلود

تقام المباراة النهائية بين الهلال والخلود مساء اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026 على ملعب الإنماء بمدينة جدة في أجواء جماهيرية منتظرة وحضور واسع من أنصار الفريقين، ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

بينما تبدأ المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة في توقيت ينتظر أن يشهد متابعة ضخمة من الجماهير داخل الوطن العربي.

القنوات الناقلة لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الهلال ضد الخلود

تحظى المباراة بتغطية تلفزيونية كبيرة عبر عدد من القنوات الرياضية العربية حيث تنقل شبكة ثمانية الرياضية اللقاء عبر قناة ثمانية 1 مع تغطية مباشرة واستوديو تحليلي شامل قبل وبعد المباراة.

قائمة معلقين مباراة الهلال ضد الخلود

كما تذاع المواجهة عبر مجموعة من القنوات الأخرى وجاءت قائمة الناقلين والمعلقين كالتالي: