موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد لحسم صدارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 11:17 صباحاً - تتجه أنظار الجماهير لمعرفة موعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025–2026، في مواجهة يسعى خلالها السيتيزنز لتأكيد تفوقه ومواصلة الصراع على لقب البريميرليج.

موقف مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يطمح لتكرار فوزه بعدما حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة (1 - 0)، حيث يسعى الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في ملعب "الاتحاد" لحصد النقاط الثلاث كاملة، مواصلاً عروضه القوية وسلسلة نتائجه الإيجابية في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.

في المقابل، يدخل فريق برينتفورد اللقاء برغبة قوية في تقديم أداء مشرف وتحسين وضعيته في جدول الترتيب، حيث يحاول الفريق الخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، معتمداً على توازن أداء الفريق في الجولات الأخيرة رغم صعوبة المهمة أمام كتيبة جوارديولا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD وقناة beIN 4K، وسيتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق أحمد البلوشي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد

تُقام مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم السبت الموافق 9 مايو 2026، على أرضية ملعب "استاد الاتحاد".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة.