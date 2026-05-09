كيفية مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 11:17 صباحاً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ليفربول وتشيلسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويستضيف ملعب أنفيلد هذه القمة المنتظرة، في لقاء يسعى خلاله ليفربول إلى استعادة نغمة الانتصارات وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يطمح تشيلسي إلى استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أثرت على آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

ترتيب ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 

يحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، في حين يأتي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 48 نقطة، ما يمنح المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في ظل الصراع المحتدم على المراكز المتقدمة.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وتشيلسي يوم السبت 9 مايو 2026، على ملعب أنفيلد، وتنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

2:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

3:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي 

تُنقل المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1، مع استوديو تحليلي شامل يسبق اللقاء ويستمر حتى نهايته.

أين يمكنني مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي

يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلالbeIN Connect وتطبيق TOD TV وتتيح هذه المنصات مشاهدة اللقاء بجودة عالية للمشتركين في الباقات الرياضية الخاصة بنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

