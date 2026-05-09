اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 11:17 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام تشيلسي، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحتضنه ملعب أنفيلد.

ليفربول ضد تشيلسي من أجل إيقاف نزيف النقاط

يدخل ليفربول المباراة بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل تعزيز آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ظل احتدام المنافسة على المقاعد القارية.

ويحتل الريدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، ما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة للفريق، خاصة أن أي تعثر قد يعقد موقفه في الجولات الأخيرة من الموسم.

على الجانب الآخر، يسعى تشيلسي لاستعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1، إذ يأمل الفريق اللندني في تحقيق نتيجة إيجابية تعيد له الثقة وتنعش حظوظه في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

ويحتل البلوز المركز التاسع برصيد 48 نقطة، ولا يزال يتمسك بآماله في تحسين موقعه في جدول الترتيب قبل إسدال الستار على الموسم.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقام المباراة يوم السبت الموافق 9 مايو 2026، وتنطلق صافرة البداية في الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 3:30 عصرًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

تنقل المباراة حصريًا التي ستجمع بين فريق اليدز والبلوز عبر قناة beIN Sports HD 1 التابعة لشبكة beIN Sports، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.