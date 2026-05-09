موعد مباراة إنتر ميامي ضد تورونتو في قنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 11:17 صباحاً - تتجه أنظار الجماهير لمعرفة موعد والقنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وتورونتو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2026، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها رفاق ميسي لمواصلة عروضهم القوية وتعزيز موقعهم في جدول الترتيب.

نتائج إنتر ميامي وتورونتو في الدوري الأمريكي

يدخل إنتر ميامي المباراة وهو يطمح لتحقيق انتصار جديد يضاف إلى سلسلة نجاحاته الأخيرة، حيث يسعى الفريق لاستغلال الحالة الفنية الجيدة للاعبيه من أجل حصد النقاط الثلاث، مستنداً إلى تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة التي جمعت الفريقين، حيث حقق الفريق 3 انتصارات مقابل فوز وحيد لتورونتو.

في المقابل، يدخل فريق تورونتو اللقاء برغبة قوية في تصحيح المسار وإيقاف نزيف النقاط، حيث يسعى الفريق لتقديم أداء تكتيكي مميز ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية من قلب ملعب "بي إم أو فيلد" أمام أحد أقوى فرق المسابقة هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ضد تورونتو

تمتلك منصة Apple TV عبر باقة (MLS Season Pass) الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الأمريكي، حيث سيتم بث المباراة بجودة عالية.

موعد مباراة إنتر ميامي ضد تورونتو

تُقام مباراة إنتر ميامي وتورونتو يوم السبت الموافق 9 مايو 2026، ضمن منافسات الجولة الـ12 من المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة.