إيقاف محمد غنيم رسميًا ومنع التعامل معه.. وأشرف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 10:23 مساءً - أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي قرارًا بإيقاف الفنان "محمد غنيم" عن العمل، مع مخاطبة شركات الإنتاج الفني بعدم التعاون معه خلال الفترة الحالية، وذلك على خلفية أزمة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات ومنشورات اعتبرتها النقابة مسيئة للمرأة.

سبب قرار إيقاف محمد غنيم عن العمل

جاء قرار إيقاف محمد غنيم بعد حالة من الغضب أثارها الفنان خلال الساعات الماضية، عقب نشره تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، تضمنت عبارات وُصفت بأنها تحمل إساءات مباشرة للسيدات، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المتابعين ورواد السوشيال ميديا إلى انتقاد محتوى المنشور والمطالبة باتخاذ موقف رسمي تجاهه.

وأكد أشرف زكي أن النقابة تحركت بشكل فوري عقب تلقيها عدة شكاوى تتعلق بالواقعة، مشددًا على أن الفنان يجب أن يكون قدوة في تصريحاته وسلوكياته العامة، خاصة في ظل التأثير الكبير الذي يمتلكه الفنانون على الرأي العام والجمهور بمختلف فئاته.

كيف يتعامل أشرف زكي مع إساءة أي فنان؟

أوضح نقيب المهن التمثيلية أن النقابة تتعامل بحزم مع أي تجاوزات تمس القيم المجتمعية أو تحمل إساءة لفئة من فئات المجتمع، مؤكدًا أن احترام المرأة والحفاظ على صورة الفنان المصري يمثلان جزءًا أساسيًا من المسؤولية المهنية والأخلاقية التي تلتزم بها النقابة.

وشهدت الأزمة تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لقرار النقابة باعتباره خطوة ضرورية لحماية الذوق العام واحترام المرأة، وبين من اعتبر أن العقوبة جاءت قاسية، مطالبين بمنح الفنان فرصة للاعتذار أو توضيح موقفه بشكل رسمي.