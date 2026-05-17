أخبار اليمن : انفجار في الحديدة

انفجار في الحديدةاستشهد مواطن، اليوم، جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محلي أن جسماً من مخلفات العدوان انفجر في قرية الزعفران بمديرية الدريهمي، ما أدى إلى استشهاد المواطن مهدي علي حنيش.

وأشار المصدر إلى أن مخلفات العدوان تتسبب في سقوط ضحايا من المواطنين في عدد من المناطق، وكوارث إنسانية ومعاناة مستمرة للأهالي.