الأخضر وصل كام؟..سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري...

أخصائية نفسية تقدم عبر "دوت الخليج".. أفضل النصائح للتخلص من عادة التصفح السلبي عند جيل زد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 06:10 مساءً - شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 30 مايو 2026 حالة من الاستقرار داخل البنوك العاملة في السوق المحلية بالتزامن مع هدوء حركة التداول في سوق الصرف واستمرار تقارب الأسعار بين معظم البنوك، ويواصل الدولار التحرك في نطاقات محدودة وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتعاملين بالسوق المصرفية. 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 52.21 جنيه للشراء بينما بلغ سعر البيع 52.35 جنيه ليواصل استقراره عند المستويات الأخيرة المسجلة خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار في البنوك الحكومية

  • في البنك المصري سجل الدولار 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.
  • كما بلغ سعر الدولار في بنك مصر 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

  • سجل بنك الإسكندرية سعر 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.
  • وفي البنك التجاري الدولي CIB بلغ سعر الدولار 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.
  • كما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.
  • وفي بنك البركة وصل سعر الشراء إلى 52.20 جنيه، بينما سجل البيع 52.30 جنيه.
  • أما بنك قناة السويس فسجل 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.
