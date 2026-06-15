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مرصد: الاحتلال دمر 93% من مقابر غزة

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مرصد: الاحتلال دمر 93% من مقابر غزة

مرصد: الاحتلال دمر 93% من مقابر غزة

دوت الخليج -
مرصد: الاحتلال دمر 93% من مقابر غزة
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن أكثر من 93 في المائة من المقابر في قطاع غزة تعرضت للتدمير جراء هجمات العدو الإسرائيلي.

وأوضح المرصد، في تدوينة نشرها على منصة "إكس" أن خريطة أعدها استنادًا إلى بيانات جُمعت حتى مارس 2026 تُظهر حجم الدمار الذي طال المقابر في القطاع، مشيرًا إلى التجريف الكامل لـ39 مقبرة والتدمير الجزئي لـ19 مقبرة أخرى.

وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 73,003 مدنيين فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 173,252 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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