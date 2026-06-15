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إصدار وتجديد أوامر اعتقال إداري لـ33 فلسطينياً من الضفة

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إصدار وتجديد أوامر اعتقال إداري لـ33 فلسطينياً من الضفة

إصدار وتجديد أوامر اعتقال إداري لـ33 فلسطينياً من الضفة

دوت الخليج -
إصدار وتجديد أوامر اعتقال إداري لـ33 فلسطينياً من الضفة
أصدرت سلطات العدو الإسرائيلي، أوامر جديدة وتجديد بالاعتقال الإداري بحق 33 أسيرًا فلسطينيًا من مختلف مناطق الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، اليوم الاثنين، ان الأوامر تنوعت بين أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديد لمعتقلين فلسطينيين لفترات تتراوح بين شهرين وستة شهور.

وأوردت المؤسستان قائمة بأسماء هؤلاء المعتقلين الإداريين، مشيرة إلى أنهم يقبعون في السجون الصهيونية تحت ذرائع مختلفة أبرزها وجود "ملف سري".

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

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