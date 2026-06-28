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وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام للجيش الوطني...

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وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام للجيش الوطني...

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام للجيش الوطني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 07:23 مساءً - التقى الفريق / أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول ركن / صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي ، والفريق أول ركن / خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي ، خلال زيارتهما الرسمية لمصر لحضور حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ، وذلك بحضور الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والليبية .

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين ، مؤكدًا حرص الدولة المصرية والقوات المسلحة على دعم الشعب الليبي الشقيق والقوات المسلحة الليبية ، كما أشار إلى أهمية استمرار التنسيق وتوحيد الجهود المشتركة لتأمين الحدود ، والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ، ودعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الأراضي الليبية .

من جانبهما أعرب الفريق أول ركن / صدام حفتر والفريق أول ركن / خالد حفتر عن تقديرهما العميق لمواقف مصر الثابتة والداعمة للشعب الليبي للحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه ، مؤكدين تطلعهما إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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