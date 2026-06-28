وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام للجيش الوطني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 07:23 مساءً - التقى الفريق / أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول ركن / صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي ، والفريق أول ركن / خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي ، خلال زيارتهما الرسمية لمصر لحضور حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ، وذلك بحضور الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والليبية .

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين ، مؤكدًا حرص الدولة المصرية والقوات المسلحة على دعم الشعب الليبي الشقيق والقوات المسلحة الليبية ، كما أشار إلى أهمية استمرار التنسيق وتوحيد الجهود المشتركة لتأمين الحدود ، والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ، ودعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الأراضي الليبية .

من جانبهما أعرب الفريق أول ركن / صدام حفتر والفريق أول ركن / خالد حفتر عن تقديرهما العميق لمواقف مصر الثابتة والداعمة للشعب الليبي للحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه ، مؤكدين تطلعهما إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين