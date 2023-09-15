انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. اتفرج حجم الدمار الذي أحدثه دانيال بدرنة الليبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية لمدينة درنة الليبية ، حجم الدمار الذي أحدثه إعصار دانيال عليها.



ويقارن الفيديو بين مدينة درنة المطلة على البحر الأبيض المتوسط قبل الكارثة وكيف أصبحت بعدها.



وأظهرت المشاهد حجم الدمار الذي خلفه الإعصار، حيث تم محو البنية التحتية للمدينة بشكل شبه كامل، مع تهدم مئات المباني بشكل كلي أو جزئي جراء الفيضانات والسيول العارمة التي نتجت عن انهيار أحد السدود الضعيفة في المنطقة، بعد عجزها عن الصمود أمام قوة "دانيال".



حيث يواصل المسعفون والمتطوعون اليوم الجمعة العمل بحثا عن آلاف المفقودين في درنة بعد الفيضانات الهائلة التي اجتاحت المدينة الواقعة على ساحل ليبيا الشرقي، بينما حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خطر الذخائر غير المنفجرة ومخازن الذخيرة المهجورة في هذه المدينة المنكوبة.



وأدّى تدفّق المياه ليلة الاثنين إلى انهيار سدّين في مناطق بأعلى درنة، مما تسبب بفيضان الوادي الذي يعبر المدينة، بصورة خاطفة بحسب ما أفاد سكان، موضحين أن المياه تدفقت بارتفاع عدة أمتار.



ويقول السكان إن مئات الجثث لا تزال مطمورة تحت أطنان الوحول والأنقاض المتراكمة.



وتخشى السلطات أن تكون الحصيلة البشرية فادحة، وسط خسائر هائلة في المدينة التي كان تعدادها 100 ألف نسمة قبل الكارثة.



وتكشف أعداد أكياس الجثث التي وزعت في المدينة عن حجم المأساة، وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحدها عن تأمين 6 آلاف منها.