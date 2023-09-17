انت الأن تتابع خبر مستوطنون يحتفلون برأس السنة العبرية بالأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطين صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك احتفالا برأس السنة العبرية على شكل مجموعات عبر باب المغاربة، بحراسة قوات الاحتلال.



وبحسب وسائل اعلام فلسطينية فقد انتشرت قوات الاحتلال الخاصة داخل الاقصى منذ ساعات الصباح، وقامت بإخراج المصلين منه خاصة الشبان والفتيات، وحاليا أعداد قليلة من المصلين ترابط وتتواجد في الأقصى.

ودعت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة اليوم خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، والصلاة فيه وعلى أبوابه، كما اعلنت عن توفير حافلات خاصة لنقل المستوطنين مجانا الى الاقصى خلال فترة الاعياد.