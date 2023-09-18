انت الأن تتابع خبر بالفيديو: وفاة 4 من فريق إنقاذ يوناني في ليبيا باحتراق حافلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الصحة في (حكومة شرق ليبيا)، عثمان عبد الجليل، الأحد، إنّ 4 أفراد من فريق إنقاذ يونانيّ لقوا حتفهم في حادث سير بليبيا، وأضاف الوزير، في مؤتمر صحافي، أن الحادث المروِّع أدى أيضًا إلى إصابة 15، بينهم 7 في حالة حرِجة.

وذكرت مصادر محليّة ليبيّة أنّ الفريق كان متجهًا إلى درنة، وبينما كان بين منطقتي قندولة وسلنطة بالجبل الأخضر، اندلع حريق بالحافلة.

كما أشارت المصادر إلى أنّ عناصر الفريق التركي للإنقاذ بخير، على عكس ما انتشر في بادئ الأمر.

وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي احتراق حافلة بالكامل، وتستمرّ المساعدات الدولية بالوصول إلى ليبيا لدعم الناجين من الفيضانات في مدينة درنة بعد 6 أيام على الكارثة، آتية من أوروبا والشرق الأوسط وبرامج تابعة للأمم المتحدة.