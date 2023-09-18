4 كبار على لائحة الغائبين عن نيويورك

انت الأن تتابع خبر4 كبار على لائحة الغائبين عن نيويورك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المفترض أن يشارك أكثر من 140 من قادة العالم في الدورة السنوية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بينما يعكس الغياب اللافت لزعماء دول كبرى مكامن الضعف التي أصابت هذا المحفل الدولي خلال العقد الأخير.

فإذا كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ ليسا من الرواد السنويين للمنبر الرخامي الأخضر الشهير تحت القبة العالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فقد انضم إلى لائحة الغائبين هذا العام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

ومن شأن حضور الرئيس الأوكراني هذه المناسبة السنوية أن يعكس صورة عالم منقسم يواجه سلسلة متنامية من الأزمات. ومن المقرَّر أن يعتلي زيلينسكي منبر الجمعية العامة هذا الأسبوع، على أن يشارك الأربعاء في جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن مخصصة للحرب في بلاده.

من جهته، قلَّل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من شأن غياب زعماء رئيسيين، ويرى أن "الأمر الأهم هو ضمان الالتزامات" الخاصة بالمنظمة الدولية. ويبدأ غوتيريش، الإثنين، قمة حول التنمية، آملاً في مواصلة التركيز على تحقيق الأهداف بعيدة المنال لمساعدة البلدان الأكثر حاجة.