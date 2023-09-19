انت الأن تتابع خبر ترامب ساخراً : بايدن دفع 6 مليارات مقابل 5 أشخاص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على صفقة تبادل السجناء مع إيران بقوله “صفقة الرهائن السخيفة هذه مع إيران والتي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار شكلت سابقة رهيبة للمستقبل”.

وأضاف ترامب في تصريحاته اللاذعة ضد إدارة بايدن “استعدوا، سترون بعض الأشياء الفظيعة تبدأ بالحدوث.. لقد أصبحت الولايات المتحدة الأميركية أضحوكة في جميع أنحاء العالم في السنوات الثلاث الأخيرة”.

وقال متفاخرا “أعدت 58 رهينة إلى الوطن من العديد من البلدان، بما في ذلك كوريا الشمالية، ولم أدفع أي شيء أبدًا.. لقد فهموا جميعًا أنه يجب عليهم السماح لهؤلاء الأشخاص بالعودة إلى منازلهم”.

وأضاف ترامب “بمجرد الدفع، ستدفع دائمًا، وسيتم أخذ العديد من الرهائن.. لقد أعطى بايدن غير الكفؤ 6 مليارات دولار مقابل تحرير خمسة أشخاص وأعطت إيران صفرًا مقابل تحرير 5 أشخاص”، وفق “العربية”.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن وصول الطائرة التي تقل 5 أميركيين أفرجت عنهم إيران إلى الدوحة، وذكرت “رويترز” أن السفير السويسري لدى إيران رافق الأميركيين الخمسة المفرج عنهم على الطائرة إلى الدوحة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، إنه تم الإفراج عن جميع الإيرانيين الخمسة المحتجزين لدى الولايات المتحدة في إطار صفقة لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران.

وقالت “رويترز” إن مسؤولين أميركيين استقبلوا خمسة أميركيين مفرج عنهم من إيران بعد أن هبطت طائرة قطرية كانت تقلهم في مطار الدوحة اليوم.

وفي وقت سابق، وصل إيرانيان من أصل خمسة أفرجت عنهم الولايات المتحدة إلى الدوحة، تمهيداً لعودتهما إلى إيران، حسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية الاثنين. وذكرت وكالة “تسنيم” أن “معتقلين إيرانيين هما مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور، تم إطلاق سراحهما في عملية تبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين، قد وصلا إلى الدوحة ويعتزمان التوجه إلى إيران”، مشيرة إلى إطلاق سراح السجناء الثلاثة الآخرين أيضا غير أنهم لا يريدون الذهاب إلى إيران.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة الرسمية إن إيرانيين اثنين من أصل خمسة احتجزتهم واشنطن وصلا إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار صفقة تبادل السجناء.