الرياض - كتبت رنا صلاح - حذرت مجلات متخصصة في الصحة وحماية المستهلك من احتواء بعض منتجات رغوة تثبيت الشعر (Hair Mousse) على مادة عطرية مثيرة للجدل تعرف باسم المسك الاصطناعي "غالاكسوليد" (Galaxolide)، وذلك وفقًا لاختبارات حديثة أجرتها مجلة أوكو تست الألمانية.

تحذيرات من مادة غالاكسوليد في رغوة تثبيت الشعر

وذكرت مجلة إيل (Elle) أن هذه المادة تُستخدم على نطاق واسع في مستحضرات العناية الشخصية لإضفاء رائحة ثابتة وجذابة، لكنها قد تخفي خلفها مخاطر صحية قيد البحث العلمي.



أبرز المخاطر الصحية:

تراكم في الجسم البشري: أظهرت الدراسات أن غالاكسوليد لا يتخلص منها الجسم بسهولة، بل تتراكم في الأنسجة الدهنية، وتم رصد آثارها في حليب الثدي، ما يثير القلق بشأن تأثيرها على الأطفال والرضع.



شبهات باضطراب هرموني: تخضع المادة لمتابعة علمية مكثفة بسبب احتمال كونها مخلة بالهرمونات، إذ أظهرت تجارب مخبرية تفاعلها مع مستقبلات هرمونية معينة.



إعادة تقييم أوروبية: الاتحاد الأوروبي يعيد حالياً تقييم المادة ضمن لوائح المواد الكيميائية، مع احتمال تصنيفها مستقبلاً كمادة مسرطنة إذا أثبتت الدراسات طويلة الأمد علاقتها بأمراض خطيرة.



المخاطر البيئية:

اختبارات بيئية أكدت أن غالاكسوليد تتراكم في المياه والكائنات المائية بسبب صعوبة تحللها، ما يهدد النظم البيئية على المدى الطويل.



نصائح للمستهلكين:

قراءة مكونات المنتجات بعناية قبل الاستخدام.



البحث عن بدائل أقل احتواءً على العطور الاصطناعية المثيرة للجدل.



الحذر عند الاستخدام اليومي أو لفترات طويلة.