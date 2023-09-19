انت الان تتابع خبر أقوى من زلزال المغرب.. زلزال جديد يضرب 3 دول عربية (لطفك يارب) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد عالم الفلك الهولندي "فرانك هوجربيتس" إلى الواجهة بعد أن تنبأ بزلازل جديدة بعد أن صدقت توقعاته بزلزال المغرب.

واصل العالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، نشر توقعاته رغم الانتقادات الموجهة له من القطاع العلمي الذي لا يعترف بطريقته، التي تعتمد على حركة الكواكب في توقع النشاط الزلزالي.

ونشرت الصفحة الخاصة بـ العالم الهولندي هوغربيتس، على تويتر توقعات بحدوث نشاط زلزالي مرتبط بحدوث تقلبات في الغلاف الجوي حسب العربية نت.

وأظهرت الخريطة التي نشرها عالم الهولندي دولاً مثل العراق وإيران وليبيا، بالإضافة إلى كينيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي والهند.

وقد عرضت قناة العربية تقرير فيديو يوضح أن العالم الهولدي، يقول إن هناك زلزالاً في 3 دول إحداها عربية.

وجاء في التقرير، أنه بعد التنبؤ بزلزال تركيا والمغرب؛ فإن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، يتنبأ بزلزال آخر أشد خطورة، ويُحذّر من حدوث زلازل قوية قد تؤدي إلى ظاهرة تسونامي.

وكشفت القناة، أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، أشار إلى أن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، سيصل النشاط الزلزالي، إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات، كما العالم حذر من أن الزلزال سيكون بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، وتوقع أن هذا النشاط الزلزالي قد يؤدي لكارثة.