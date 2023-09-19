انت الأن تتابع خبر ملك بريطانيا يزور فرنسا الأربعاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المتوقّع أن يحلّ الملك تشارلز الثالث ضيفًا على فرنسا في زيارة لمدّة ثلاثة أيام سيحظى خلالها بأعلى مظاهر التكريم، حيثُ ترط بريطانيا بفرنسا علاقات تاريخية ضاربة في القدم، تعود بداياتها إلى عام 1066.

وكان الملك تشارلز الثالث يريد أن يبدأ أولى زياراته الخارجية، بعد صعوده إلى العرش، من فرنسا نظرًا للعلاقات التاريخية التي تربط بريطانيا بها. لكن المظاهرات والإضرابات وتوتر المناخ الاجتماعي وصعوبة ضبط الأمن بسبب المظاهرات الصاخبة والعنيفة التي اجتاحت فرنسا في شهر مارس (آذار) احتجاجًا على تعديل قانون التقاعد دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون لطلب تأجيلها.

وما أُجّل بالأمس سيحصل الأربعاء، حيث يحل الملك والملكة كاميليا ضيفين في زيارة دولة تدوم 3 أيام، تبدأ في باريس، وتنتهي في مدينة بوردو.



