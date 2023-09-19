انت الأن تتابع خبر الأسد إلى الصّين في ثالث زيارة دولية له والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الرئاسة السورية، في بيان الثلاثاء، إنّه "تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ... الخميس"، وتشمل الزيارة، وهي الأولى للأسد للدولة الحليفة منذ ما قبل اندلاع النزاع قبل 12 عامًا، لقاءاتٍ وفعاليات في مدينتي هانغجو وبكين، ويرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من الحكومة، أنّ الأسد سيحضر حفل افتتاح الألعاب الآسيوية في هانغجو في 23 من الشهر الحالي.

والصين دولة حليفة لدمشق، وقد قدّمت لها الدعم خصوصًا في المحافل الدولية ومجلس الأمن الدولي، فامتنعت مرارًا عن التصويت لقرارات تدين دمشق واستخدمت الفيتو الى جانب روسيا الداعمة بقوة لدمشق، لوقف هذه القرارات.

وتعدّ زيارة الأسد إلى الصين الأولى لرئيس سوري منذ العام 2004، كما تعد الصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد خلال سنوات النزاع المستمر في بلاده منذ العام 2011، بعد روسيا وإيران، أبرز حلفاء دمشق، وكان وزار مسؤولون صينيون دمشق خلال فترة النزاع الدامي، بينهم وزير الخارجية الصيني الذي التقى الأسد في العاصمة السورية في العام 2021، كما عقد اجتماعًا عبر الفيديو في 2022 مع نظيره السوري فيصل المقداد.

وبعد 12 سنة من اندلاع نزاع مدمّر أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص وخلّف ملايين النازحين واللاجئين ودمّر البنى التحتية للبلاد، تسعى سوريا اليوم الى الحصول على دعم الدول الحليفة لمرحلة إعادة الإعمار، كما شهد العام الحالي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية عدة على رأسها المملكة العربية السعودية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية ثم مشاركة الرئيس السوري في القمة العربية في جدّة في مايو (أيار) للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عامًا.