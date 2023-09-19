انت الأن تتابع خبر علاقة غرامية مع أمريكية أدت لولادة طفل .. تفاصيل إقالة وزير صيني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت صحيفة "وول ستريت"، تقريرًا لمراسلتها لينغلي وي، قالت فيه إنّ وزير الخارجية الصيني السابق تشين غانغ عُزِلَ من منصبه بعد تحقيق داخلي أجراه الحزب الشيوعي الصينيّ؛ لإقامته علاقة غرامية ولا يزال رهن التحقيق لاحتمال خرقه الأمن القومي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قالت إنّ المسؤولين الصينيين البارزين اطلعوا على نتائج التحقيق بشأن غانغ وإنه أقام علاقة غرامية استمرت طوال فترته كمبعوث للصين في واشنطن.

وكانَ جُرّد تشين غانغ من منصبه كوزير للخارجية في يوليو (تموز) بدون تقديم أيّ إيضاحات، وبعد اختفائه من المشهد السياسي قبل شهر من عزله، وفي مرحلة من اختفائه قالت وزارة الخارجية إن تغيب تشين غانغ (57 عامًا) يرجع لأسباب صحية.

واطلع المسؤولون الصينيون البارزون بمن فيها وزراء وقادة إقليميون على إحاطة، الشهر الماضي، تتضمن تحقيق الحزب الشيوعي في بخصوص تشين، الذي عمل سفيرًا للصين في واشنطن في الفترة ما بين يوليو 2021 وحتى هذا العام، وأخبر المسؤولون بأن سبب عزله "قضايا تتعلق بأسلوب حياته"، وهي كناية شائعة في الحزب عن ممارسات جنسية غير لائقة.

وأخبر المسؤولون أيضًا أنّ تشين تورط في علاقة غرامية أدت لولادة طفل في الولايات المتحدة، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادرها، إلا أنّ الحزب لم يكشف للمسؤولين أثناء تقديم نتائج التحقيق حول الوزير السابق، عن اسم المرأة والطفل، ولم تستطع الصحيفة التأكد من هوية الأم والطفل.

وقالت المصادر إنّ التحقيقات مستمرة بتعاون من تشين، وتركز الآن حول أثر العلاقة العاطفية وتصرفات أخرى على الأمن القومي الصيني، ولا يزال مجلس الدولة في الصين يدرج اسم الوزير السابق ضمن خمسة مستشارين، حيث لم ترد وزارة الخارجية ولا مكتب مجلس معلومات الدولة على أسئلة الصحيفة.

وفي ذات السياق، ما زال اختفاءُ وزير الدفاع الصينيّ، الجنرال لي شانغفو، يثير الكثير من الإشاعاتِ والتكهنات حول ما يجري داخل الدائرة المقربة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، ووفق تقرير نشرته الإثنين صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، نقلًا عن "فايننشيال تايمز" أنّ أجهزة المخابرات الأميركية تعتقد أنّ الجنرال لي شانغفو اختفى ثم أُقيل من منصبه بهدف تحقيق معه في تهم فساد الفساد.

ولم يظهر وزير الدفاع الصينيّ علنًا منذُ 29 أغسطس (آب) الماضي خلال منتدى صينيّ- أفريقي في بِكّين، وكانَ ألغى رحلةً إلى فيتنام كانت مقرّرةً في 7 سبتمبر (أيلول) الجاري؛ "لأسباب صحية". وبذلك يقتربُ من نحو عشرينَ يومًا على الاختفاء، مما يزيد الإشاعات حول إمكانية إقالة مفاجئة جديدة لشخصية رفيعة المستوى، بعد وزير الخارجية تشين غانغ، الذي اختفى لمدة شهر قبل أن يقال.