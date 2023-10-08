انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد القتلى الاسرائيليين إلى 600 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسائل إعلام اسرائيلية قالت ان أكثر من 600 قتيل اسرائيلي منذ بدء الاشتباكات.

ووصل عدد الجرحى إلى 2000 بحصيلة غير نهائية.

هذا وقالت كان" الإسرائيلية، الاحد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة والمجلس الوزاري السياسي والأمني، وقرر المصادقة على بند الحرب دون إجراء مشاورات.

من جهتها استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة استهداف وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجدي الأمين محمد في خان يونس، ومحمد الماليزي، وتدمير مقر إذاعة القرآن الكريم التابع للوزارة في برج فلسطين الذي دمره الاحتلال بالأمس.

وأكدت الوزارة أن استهداف المساجد والمقرات الشرعية والدينية يُعد انتهاكًا لدور العبادة الذي تُحرمه القوانين والأعراف الدولية كافة.

وقالت "هذه الجرائم ليست بغريبة على قوات الاحتلال المجرمة التي تستهدف بطائراتها وأسلحتها المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين ودور العبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.