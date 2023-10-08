انت الأن تتابع خبر البنتاغون يعلن نشر طائرات مقاتلة في الشرق الأوسط .. إسنادًا للاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، الأحد،، أنّ "مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها إلى إسرائيل". كما أعلن البنتاغون، في وقت متأخر من الأحد، أنه "سيقدم ذخائر ومعدات لإسرائيل وسيعزز القوات الأميركية في الشرق الأوسط ردًا على الهجمات التي تشنها حركة حماس".

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان إن "حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الدفاع الإسرائيلية بسرعة، بمعدات وموارد إضافية، بينها ذخائر". وأضاف أنه وجّه حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط"، مضيفًا أنّ "واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة".



وتابع: "يشمل ذلك حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأميركية يو إس إس جيرالد آر فورد وطراد الصواريخ الموجهة من فئة تيكونديروجا يو إس إس نورماندي، بالإضافة إلى مدمرات الصواريخ الموجهة من فئة أرلي بيرك يو إس إس توماس هودنر، ويو إس إس راماج، ويو إس إس كارني، ويو إس إس روزفلت". وقال: "لقد اتخذنا أيضًا خطوات لتعزيز أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز F - 35 وF - 15 وF - 16 وA - 10 في المنطقة".



وفي أول تعليق لها، قالت حركة حماس أنّ "تحريك الولايات المتحدة حاملة الطائرات الأميركية لا يخيفنا وعلى الإدارة الأمريكية أن تدرك عواقب هذه الخطوة".